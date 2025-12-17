Polícias realizam operação contra receptação de fios de cobre no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As polícias Civil e Militar do Paraná iniciaram nesta quarta-feira (17) uma operação para desarticular grupos criminosos envolvidos na receptação de fios de cobre. A ação, denominada Operação Conectividade, visa fiscalizar 389 alvos em 29 municípios do estado, com a participação de 1.556 policiais.

A operação foi planejada pelo Centro de Operações Integradas de Segurança Pública (COISP) e conta com o apoio da Receita Estadual e de empresas de telecomunicações. O foco principal é a repressão à receptação de cabos furtados, prática que impulsiona os furtos e a retirada de cabos dos postes.

Fiscalização e combate à receptação

As equipes estão verificando estabelecimentos comerciais em todo o estado, especialmente locais que trabalham com reciclagem e adquirem materiais de origem duvidosa. Além disso, serão fiscalizados alvarás de funcionamento e o recolhimento correto de taxas relacionadas à atividade comercial.

A Receita Estadual do Paraná participa da operação com o objetivo de identificar e bloquear fiscalmente estabelecimentos que praticam a receptação de fios de cobre furtados, visando desestimular o furto na origem.

A ação é amparada pela Lei Estadual 22.754, que responsabiliza empresas de reciclagem flagradas praticando receptação ilícita de produtos de cabo de telefonia. Nesses casos, o negócio tem sua situação fiscal bloqueada junto à Receita Estadual.