Polícia prende nove suspeitos de furtos a residências de luxo em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nove pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso especializado em furtos a residências de alto padrão em Curitiba. A operação ocorreu na manhã desta sexta-feira (28) em Curitiba, Fazenda Rio Grande, Colombo, Araucária e São Paulo. Além das prisões, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.

A investigação da PCPR apura pelo menos 11 ocorrências de furtos em bairros nobres como Jardim Social, Hugo Lange, Cabral, Santa Felicidade e Santo Inácio. O delegado Fernando Zamoner explicou o modus operandi do grupo: “Acessavam os locais quando os moradores estavam ausentes, usavam máscaras, luvas e se dirigiam até as residências utilizando veículos alugados que tinham seus aparelhos rastreadores removidos ou placas adulteradas antecipadamente”.

Os criminosos agiam de forma organizada, realizando levantamentos prévios dos alvos. O foco eram itens de alto valor e fácil revenda, como dinheiro, joias, armas e obras de arte. Dois integrantes do grupo, oriundos de São Paulo, também atuavam em furtos a condomínios prediais.

Em ação relacionada, na quinta-feira, a polícia cumpriu outros 12 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de crimes patrimoniais em Curitiba. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, bebidas alcoólicas e roupas com etiquetas, que serão analisados para identificar a origem.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar mais ocorrências ligadas ao grupo. Entre os crimes investigados estão roubos a transeuntes, farmácias e o latrocínio de um comerciante no bairro Rebouças.