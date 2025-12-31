Polícia prende 2º suspeito de ataque que matou bebê em Prudentópolis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta quarta-feira (31) o segundo suspeito de envolvimento no ataque armado que vitimou uma família em Prudentópolis. O homem de 26 anos teve a prisão preventiva decretada pelos crimes de tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio qualificado contra dez pessoas e homicídio qualificado de uma bebê de nove meses.

O primeiro suspeito, de 28 anos, companheiro de uma das vítimas e apontado como o principal autor do ataque, já havia sido preso preventivamente na última segunda-feira (29). Os crimes ocorreram na madrugada de sábado (27), na localidade de Terra Cortada, área rural de Prudentópolis, quando dois indivíduos invadiram uma residência e efetuaram diversos disparos.

No local estavam onze pessoas, incluindo uma bebê de nove meses, três crianças, dois adolescentes e seis adultos. As investigações apontam que um dos suspeitos havia se desentendido com a própria convivente horas antes, motivando o ataque. Oito pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças de 11 anos que seguem hospitalizadas. A bebê de nove meses, filha de um dos suspeitos, morreu no local.

Ambos os suspeitos presos foram encaminhados à Cadeia Pública do município e permanecem à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer completamente os fatos.