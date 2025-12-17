Polícia prende 12 pessoas em operação contra tráfico no Noroeste do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 12 pessoas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na região Noroeste do estado. A ação, que visava desarticular uma associação criminosa, também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em seis municípios.

As investigações revelaram que o grupo era responsável pelo transporte e distribuição de entorpecentes em diversos municípios da região. Entre os detidos estavam pessoas envolvidas na coordenação, logística e fornecimento das drogas, além de revendedores ligados à organização.

Segundo a delegada Isabela Martins, os mandados judiciais foram cumpridos simultaneamente em Querência do Norte, Loanda, Santa Isabel do Ivaí, Porto Rico, Paranavaí e São Jorge do Patrocínio. Durante a operação, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições.

A polícia apreendeu porções de maconha, dinheiro, uma pistola calibre .22, munições, embalagens, balança de precisão e um caderno com anotações sobre a movimentação financeira do tráfico. A delegada afirmou que a ação interrompeu rotas de distribuição de entorpecentes e desarticulou estruturas utilizadas pela associação criminosa na região.

Todos os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça. A população pode contribuir com denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.