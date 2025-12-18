Polícia orienta motoristas sobre cuidados essenciais para viagens seguras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR) reforça orientações aos motoristas que planejam viajar, especialmente em períodos de maior movimento. As recomendações visam garantir a segurança viária, reduzir riscos de acidentes e assegurar o cumprimento das leis de trânsito.

A preparação para uma viagem segura começa antes de sair de casa. O BPRv orienta que os condutores verifiquem a documentação pessoal e do veículo, incluindo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o documento do veículo, seja em formato físico ou digital. Também é crucial manter os tributos obrigatórios em dia.

O planejamento do trajeto é fundamental e deve incluir a verificação de distâncias, pontos de parada e consulta à previsão do tempo. Quando possível, recomenda-se utilizar horários e rotas alternativas para evitar congestionamentos.

A manutenção preventiva do veículo é essencial. Os motoristas devem realizar uma revisão, verificando itens como freios, suspensão, pneus (incluindo o estepe), níveis de óleo e água do radiador, além do funcionamento de faróis e lanternas. É importante também checar a presença e as condições dos equipamentos obrigatórios.

Durante a viagem, o uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes. Crianças devem ser transportadas em dispositivos de retenção adequados à idade e ao peso, conforme a legislação. O BPRv reforça a importância de respeitar os limites de velocidade, manter distância segura e não utilizar o celular ao volante.

A orientação em relação ao consumo de bebida alcoólica é clara: se for dirigir, não beba. A embriaguez ao volante é um dos principais fatores de acidentes graves nas rodovias e é considerada crime de trânsito.

Em caso de emergência, acidente ou situação de risco, o motorista deve acionar a PMPR pelo telefone 190 ou 198.