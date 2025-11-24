Polícia Militar reforça segurança no Paraná durante período natalino

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) iniciou nesta segunda-feira (24) o reforço no policiamento em todo o Estado para o período de compras e festividades de Natal. A ação, que segue até 24 de dezembro, amplia a presença policial em shopping centers, centros comerciais, feiras, ruas de grande fluxo, praças e locais que recebem atividades natalinas. O objetivo é reduzir furtos, roubos e delitos oportunistas, além de elevar a sensação de segurança para comerciantes e consumidores.

A operação envolve patrulhamento a pé, policiamento motorizado, equipes montadas, utilização de módulos móveis, abordagens em pontos sensíveis, bloqueios de trânsito e ações de saturação em áreas de maior fluxo. Os comandos regionais definiram as Áreas de Interesse Operacional de cada município que concentram o maior volume de pessoas e de atividades natalinas.

Unidades especializadas da PMPR foram mobilizadas para apoiar as forças locais e reforçar áreas estratégicas. Entre elas estão o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), as equipes ROTAM e demais unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Comando de Missões Especiais (CME).

A inteligência da PMPR acompanhará o reforço desde a fase prévia e distribuirá diariamente análises sobre pontos sensíveis, movimentações atípicas e áreas com maior probabilidade de ocorrências. Essas informações orientarão o emprego do efetivo e permitirão ajustes rápidos conforme o comportamento da criminalidade durante o mês de dezembro.

Viaturas e equipes adicionais foram direcionadas para regiões com histórico de roubos a comércios e para áreas de comércio popular onde há maior circulação de turistas e compradores. No Interior, os comandos regionais montaram estratégias específicas conforme a realidade de cada cidade, levando em conta eventos locais, feiras natalinas e horários ampliados de funcionamento do comércio.

O policiamento aéreo também será intensificado nas cidades com maior concentração de atividades de fim de ano. Helicópteros do BPMOA farão sobrevoos periódicos em áreas comerciais, auxiliando as equipes em solo na identificação de movimentações suspeitas e apoiando ocorrências de maior complexidade.

A operação se estenderá diariamente até a noite de 24 de dezembro e seguirá monitorada por todas as unidades envolvidas. O reforço busca garantir um ambiente seguro para o período de compras, fortalecer a prevenção criminal e ampliar a proteção à população em uma das épocas de maior fluxo de pessoas em todo o Paraná.