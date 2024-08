Polícia do Paraná terá uma mulher na direção pela primeira vez

A Polícia Penal do Paraná terá uma policial penal feminina pela primeira vez como diretora. O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, anunciou nesta quarta-feira (28) Ananda Chalegre como nova diretora-geral da instituição. A designação foi publicada em Diário Oficial 11731/2024.

Ananda Chalegre é policial penal há 18 anos e é pós-graduada em Inteligência e Segurança Pública. “Ananda tem a qualificação necessária para continuar o bom trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos no sistema penal. É uma policial extremamente competente e experiente, que trará novas perspectivas para a instituição”, afirmou o secretário.

“Estou extremamente honrada e feliz em assumir a direção-geral da Polícia Penal, especialmente como a primeira policial penal feminina a ocupar esse cargo. É um marco importante não só para mim, mas para todas as mulheres que, assim como eu, têm se dedicado incansavelmente à segurança pública”, disse Ananda.

Ela ressalta ainda a presença das mulheres, que vêm crescendo cada vez mais, em posições de liderança, e afirma representar toda a classe. “Esse momento reforça a importância da representatividade feminina em posições de liderança, mostrando que somos capazes de ocupar qualquer espaço com competência e dedicação. É uma vitória de todas as mulheres e uma prova de que estamos avançando rumo a uma sociedade mais justa e igualitária”, acrescentou a nova diretora-geral da Polícia Penal do Paraná.

A nova diretora também atuou como diretora de diferentes unidades, como Penitenciária Central do Estado – Unidade de Progressão, Casa de Custódia de Curitiba, Patronato e Escritório Social. Recentemente, atuava como assessora da PPPR na Secretaria da Segurança Pública do Paraná.

