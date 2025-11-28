Polícia deflagra operação contra tráfico interestadual em 5 estados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil e Militar do Paraná realizam nesta sexta-feira (28) uma operação contra uma organização criminosa responsável por movimentar cerca de 1,5 tonelada de drogas por mês. A ação ocorre simultaneamente em cidades do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, com o cumprimento de 109 mandados judiciais.

Entre as ordens judiciais estão 54 de busca e apreensão, 42 de prisão e 13 de bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens. As equipes contam com helicópteros e cães farejadores para ampliar a eficácia das buscas. A Polícia Penal do Paraná também participa da operação.

A investigação, iniciada há cerca de dois anos, revelou que o grupo atuava principalmente em Maringá, Loanda e Campinas, focando no tráfico interestadual e na lavagem de dinheiro. Segundo o delegado Leandro Roque Munin, a organização enviava de 100 a 150 quilos de drogas por dia para São Paulo, especialmente para Campinas.

O esquema envolvia o transporte de drogas em malas via ônibus e a utilização de estabelecimentos comerciais em Maringá, como lojas de veículos e tabacarias, para lavagem do dinheiro. Durante a investigação, nove pessoas foram presas, incluindo um dos líderes capturado no Paraguai em ação conjunta com a Polícia Federal.

O tenente-coronel Cristian Nogueira, da PMPR, ressaltou a importância da integração entre as forças policiais no enfrentamento ao crime organizado, destacando que a união de esforços foi determinante para enfraquecer a estrutura da organização criminosa.