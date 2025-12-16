Polícia cumpre mandados contra suspeitos de manobras ilegais com motos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realiza nesta terça-feira (16) uma operação para cumprir seis mandados de busca e apreensão contra suspeitos de praticar manobras ilegais com motocicletas em vias públicas. A ação acontece simultaneamente em Curitiba e em cinco cidades da Região Metropolitana: Campo Largo, Colombo, Piraquara, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande.

Entre os crimes investigados estão incitação ao crime, adulteração de sinal identificador de veículo, participação em corrida ou disputa não autorizada, direção sem habilitação e tráfego em velocidade incompatível com a segurança. A operação conta com o apoio da Guarda Municipal de Campo Largo.

Esta é a segunda fase de uma investigação iniciada em abril deste ano. Segundo o delegado Edgar Santana, os suspeitos, além de realizarem manobras perigosas, faziam registros em vídeo e os compartilhavam nas redes sociais, o que configura apologia ao crime.

Na primeira fase da operação, realizada em novembro, a PCPR prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito, que era investigado por praticar manobras conhecidas como “grau” em via pública, teve sua residência alvo de busca e apreensão. No local, além da motocicleta, foram encontrados entorpecentes que, conforme admitido pelo suspeito, seriam repassados a terceiros.