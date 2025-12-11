Polícia cumpre 44 mandados contra grupo de tráfico no Sudoeste do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realiza nesta quinta-feira (11) uma operação contra uma organização criminosa suspeita de atuar na distribuição de drogas na região Sudoeste do estado. Com apoio da Polícia Militar e Polícia Penal, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva em seis cidades.

A ação conta com o uso de helicóptero e cães farejadores das três forças de segurança. Os mandados estão sendo executados em Palmas, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Mangueirinha e São João.

Segundo a delegada Alini Simadon, a investigação iniciada em maio identificou que o grupo era liderado por um homem preso, que coordenava as operações de tráfico de dentro da cadeia através de uma rede composta principalmente por familiares.

Durante as apurações, foram realizadas diversas apreensões de drogas ligadas aos suspeitos. Em março, um primo do líder foi preso com mais de 1 kg de cocaína. Em maio, outros dois homens foram detidos com mais de 13 kg de maconha. Já em julho, um irmão e um primo do mesmo indivíduo foram presos transportando quase 17 kg de maconha.

A operação desta quinta-feira visa apreender provas para aprofundar a investigação e desarticular completamente a organização criminosa identificada.