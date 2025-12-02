Polícia Civil do Paraná realiza operação contra tráfico interestadual de drogas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação nesta terça-feira (2) para cumprir 82 mandados judiciais contra uma organização criminosa em Curitiba e Itapema (SC). O grupo é responsável por operações interestaduais de tráfico de drogas e armas, com ramificações em diversas regiões do país.

A ação visa atingir o núcleo de comando financeiro e logístico da organização, interrompendo rotas de abastecimento de drogas. Serão cumpridos 15 mandados de prisão, 25 de busca e apreensão, 28 ordens de bloqueio de veículos e 14 bloqueios de contas bancárias vinculadas aos investigados.

As investigações revelaram que o grupo, estruturado nos bairros Pinheirinho, Cidade Industrial e Tatuquara, em Curitiba, mantinha uma ampla rede logística para o transporte de grandes carregamentos de entorpecentes e armamentos de grosso calibre. O esquema criminoso movimentou mais de R$ 513 milhões em operações suspeitas por meio de empresas de fachada.

Durante as diligências, a PCPR apreendeu mais de 700 quilos de haxixe em junho de 2025, a maior apreensão da droga na história do Paraná. Outras apreensões incluíram 900 quilos de maconha em Ponta Porã (MS) e 350 quilos em Curitiba.

O principal alvo da investigação foi preso anteriormente em Itapema (SC), onde coordenava o esquema criminoso a partir de um apartamento de luxo. Segundo o delegado Victor Loureiro Mattar Assad, responsável pela investigação, o suspeito era o responsável direto pelo envio de armas de grosso calibre de São Paulo para o Rio de Janeiro, além de abastecer estes e outros estados com grandes quantidades de drogas.