Polícia Civil do Paraná participa de operação contra pirataria digital

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu nove mandados de busca e apreensão em cinco cidades do estado nesta quinta-feira (27), como parte da 8ª Fase da Operação 404. A ação nacional e internacional visa combater crimes contra a propriedade intelectual na internet, focando na distribuição ilegal de conteúdos protegidos por direitos autorais.

Em Maringá, Londrina, Telêmaco Borba, Ponta Grossa e Pranchita, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos como videogames, computadores e celulares ligados à atividade criminosa. A PCPR também solicitou à justiça a derrubada de sites ilegais, sua remoção de buscadores e suspensão de contas em redes sociais usadas para divulgação de produtos ilícitos.

Esquema de venda ilegal de jogos digitais

Em Ponta Grossa, a investigação identificou suspeitos que mantinham um site de comércio eletrônico dedicado à venda não autorizada de licenças de jogos digitais. O esquema envolvia a comercialização de ‘contas primárias’ e ‘secundárias’, oferecendo logins e senhas para download de jogos a preços muito abaixo do mercado oficial.

As apurações revelaram que a atividade gerava lucros expressivos, com uma das contas bancárias vinculadas ao esquema apresentando limites de movimentação mensal na casa dos milhões de reais.

Em todo o Brasil, foram cumpridas 44 ordens de busca e apreensão domiciliar e quatro de prisão preventiva. A operação também resultou no bloqueio de 535 sites e um aplicativo de streaming, além da remoção de milhares de conteúdos piratas de repositórios e redes sociais.

A ação contou com a participação de polícias civis de 15 estados brasileiros e cooperação internacional de Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Reino Unido, com México e EUA como observadores. A operação foi coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública.