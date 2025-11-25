Segurança Pública

Polícia Civil do Paraná leva atendimento a três cidades nesta semana

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 25/11/25 15h07
Gabrielle Sversut/SESP

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizará eventos do programa PCPR na Comunidade em Curitiba, Arapongas e Corbélia nesta semana. Os cidadãos poderão solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN), registrar boletins de ocorrência e pedir atestados de antecedentes criminais.

Em Arapongas, no Norte do estado, o atendimento acontecerá de quarta-feira (26) a sexta-feira (28), das 9h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação. Em Corbélia, no Oeste, o evento ocorrerá na sexta-feira (28) e sábado (29), das 9h às 17h, na Praça Uruguai.

Já em Curitiba, o programa será realizado na quinta-feira (27) e sexta-feira (28), das 9h às 17h, durante a Feira Feiseg, no Centro de Eventos – FIEP. Além dos serviços mencionados, haverá exposição de equipamentos e veículos da PCPR.

O PCPR na Comunidade é um programa regular que visa aproximar a polícia da população, oferecendo serviços essenciais e promovendo atendimento humanizado. As ações incluem demonstrações de perícia papiloscópica, exposições de materiais táticos e atividades para crianças.

A iniciativa busca auxiliar na identificação de possíveis vítimas, contribuir para a conclusão de investigações e fortalecer a eficiência na prestação do serviço público de segurança.

