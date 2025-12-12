Polícia Civil do Paraná forma 555 novos agentes em cerimônia em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou na noite desta quinta-feira (11) a formatura de 555 novos integrantes para seu quadro de servidores. O evento aconteceu no Teatro Positivo, em Curitiba, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Foram formados 442 agentes de polícia judiciária, 36 papiloscopistas e 77 delegados, que concluíram o Curso de Formação Técnico Profissional na Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), com duração de 18 semanas.

Esse grupo faz parte da maior contratação da história da PCPR, anunciada em agosto, e agora passa a reforçar as unidades da instituição em todo o Estado. Desde 2019, já foram contratados 1.624 novos policiais civis no Paraná, sendo 1.217 agentes de polícia judiciária, 285 delegados e 122 papiloscopistas.

Os novos agentes serão distribuídos da seguinte forma: 75 em Curitiba, 97 na Região Metropolitana e 270 no interior do Estado. Os papiloscopistas também serão alocados na capital, RMC e outras regiões. Já os 77 delegados serão distribuídos por diversas partes do Paraná.

Entre as atividades que serão desempenhadas pelos novos policiais estão a investigação de crimes, direção de delegacias, interlocução com o Poder Judiciário, lavratura de flagrantes, execução de operações policiais, condução de inquéritos e realização de perícias papiloscópicas.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou que o impacto desse reforço de mão de obra será imediato, melhorando a elucidação de crimes, área em que o Estado já é referência nacional com índice de 97%.