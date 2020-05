Uma fraude de R$ 60 milhões contra o Banco do Brasil colocou a Polícia Civil nas ruas de Maringá, região Norte do Estado, Loanda e Porto Rico, no Noroeste. Buscas tentam encontrar um gerente do banco e um microempreendedor que são os principais suspeitos de desviar dinheiro de funcionários da instituição financeira.

A investigação começou em outubro de 2019, quando o Banco do Brasil percebeu que o gerente-geral que de uma agência no Noroeste do Paraná alterava a senha de seus subordinados para efetuar transferências financeiras para o microempreendedor. Na sequência enviava o dinheiro para contas jurídicas. Além disso, o gerente suspeito teria usado uma senha de outro funcionário do banco no estado de São Paulo para que não fosse descoberto.

Dez policiais participaram da ação com cinco mandados de busca e apreensão. Não se descarta a participação de outras pessoas no golpe. A Polícia Civil segue a investigação.

