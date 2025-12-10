Polícia Científica do Paraná contribui para livro sobre busca de desaparecidos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Científica do Paraná (PCIPR) participou da elaboração do livro “Rede PCI Conecta”, que reúne diretrizes para fortalecer a atuação das polícias científicas na identificação de pessoas desaparecidas no Brasil. O lançamento ocorreu em Brasília, com representantes de instituições periciais de todo o país.

Organizada pelo Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica (CONDPCI), a obra é resultado do trabalho de um grupo de 113 integrantes, que se reuniu ao longo de 20 semanas em 2025. O livro conta com 24 capítulos, abordando as contribuições de diferentes áreas periciais para a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas.

O diretor-geral da PCIPR, Ciro Pimenta, representou a instituição na solenidade. “O lançamento da Rede PCI Conecta representa um avanço importante para organizar e tornar mais eficientes os fluxos operacionais na busca de pessoas desaparecidas, um desafio que exige uma atuação multidisciplinar e integrada”, afirmou.

Peritos da PCIPR contribuíram para diversos capítulos do livro. A perita Thaís Xavier coordenou e coautorou o capítulo sobre Odontologia Legal, que detalha a relevância dos exames odontolegais como método seguro de identificação individual. Outros peritos paranaenses participaram dos capítulos sobre Local de Crime e Geofísica e Imageamento Aéreo.

O livro destaca a importância da padronização de dados, integração entre áreas periciais e articulação entre polícias científicas e órgãos externos. A participação da PCIPR reforça o compromisso da instituição em ampliar a contribuição da perícia criminal na busca por pessoas desaparecidas, enfatizando a necessidade de ações integradas e multidisciplinares para agilizar o processo de identificação.