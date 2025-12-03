Polícia apreende quase 4 toneladas de maconha em Santa Helena, Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em parceria com a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Federal (PF), apreendeu cerca de 3,7 toneladas de maconha e prendeu três pessoas em Santa Helena, no oeste do estado. A operação, realizada entre segunda e quarta-feira (3), causou um prejuízo estimado de R$ 7,6 milhões ao crime organizado.

As equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON – PMPR), do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE – PCPR) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM – PF) identificaram duas residências usadas como depósitos de entorpecentes na área rural do município.

No primeiro imóvel, os policiais encontraram aproximadamente 3 toneladas de maconha e prenderam dois homens, de 33 e 18 anos. Também foram apreendidos um VW Gol amarelo, usado para transportar a droga, e duas motocicletas, sendo uma Honda CB 300R com registro de furto.

Na segunda residência, os agentes localizaram 718,9 kg de maconha e detiveram uma mulher de 22 anos. Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais cabíveis.

A ação integrada das forças de segurança demonstra o esforço contínuo no combate ao tráfico de drogas na região de fronteira do Paraná, visando desarticular organizações criminosas e reduzir a circulação de entorpecentes no estado.