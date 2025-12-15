Polícia apreende 4,6 toneladas de maconha em caminhão no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil e Militar do Paraná apreenderam 4,6 toneladas de maconha em São Miguel do Iguaçu, na região Oeste do estado, na última quinta-feira (12). Um homem de 28 anos, cidadão paraguaio, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A droga estava escondida em um caminhão que transportava sacas de arroz e tinha como destino o Rio de Janeiro.

As forças de segurança iniciaram o acompanhamento do veículo após receberem informações das equipes de inteligência sobre o possível transporte de drogas. Durante a abordagem conjunta, um cão farejador da Polícia Militar indicou a presença de substâncias ilícitas na carga. Ao abrir o compartimento, os policiais encontraram diversos fardos de maconha.

Segundo o delegado Rodrigo Colombelli, o motorista inicialmente negou envolvimento, mas depois admitiu que transportava a carga e receberia R$ 100 mil pelo serviço. O suspeito informou que o carregamento havia sido preparado em Foz do Iguaçu.

Além da droga, foram apreendidos um aparelho celular e R$ 4,3 mil em espécie. A ação resultou na retirada de uma grande quantidade de entorpecentes de circulação, contribuindo para o combate ao tráfico de drogas na região.