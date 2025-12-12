Polícia apreende 328 kg de cocaína em carro após denúncia anônima no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu 328 quilos de cocaína e prendeu duas mulheres em flagrante nesta sexta-feira (12), em Vitorino, região Sudoeste do estado. A ação ocorreu por volta das 12h20 na rodovia PR-280, próximo ao km 225, após denúncia anônima sobre um veículo cinza transportando grande quantidade de drogas de Cascavel para o Rio Grande do Sul.

Segundo a delegada Franciela Alberton, os policiais realizaram acompanhamento tático e abordaram o veículo. Durante a revista, foram encontrados diversos tabletes de entorpecentes no banco traseiro e no porta-malas. A delegada Bárbara Strapasson informou que foram contabilizados 300 tabletes de cocaína, totalizando 328,635 quilos, avaliados em aproximadamente R$ 10 milhões.

As duas mulheres presas relataram que receberiam R$ 6 mil para transportar a droga, valor que seria dividido entre elas. Além da cocaína, foram apreendidos aparelhos celulares, dinheiro em espécie e o veículo locado utilizado no transporte.

As suspeitas receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhadas à unidade policial para os procedimentos legais. Posteriormente, foram levadas ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.