PM inicia alinhamento para reforço de policiamento no Verão Maior Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) iniciou nesta quarta-feira (17) o alinhamento operacional para o Verão Maior Paraná. As atividades de nivelamento são voltadas ao efetivo que atuará no reforço do policiamento no Litoral e no Noroeste do estado durante a temporada de verão.

O objetivo é padronizar procedimentos, alinhar diretrizes operacionais e preparar as equipes para as demandas específicas do período, marcado pelo aumento expressivo de turistas nas cidades litorâneas. Durante o encontro, foram debatidos temas como orientações operacionais, segurança viária, atendimento de ocorrências e integração entre forças de segurança.

O major Anderson Couto de Moraes, coordenador operacional da PMPR durante o Verão Maior, explicou a importância do alinhamento: “Recebemos militares estaduais voluntários de todo o Estado. O principal objetivo é alinhar as diretrizes do comando para o atendimento de todos os tipos de ocorrência, especialmente no trato com o veranista”.

O nivelamento continuará nesta quinta-feira (18) nas companhias da PMPR, com foco em atendimento pré-hospitalar, perturbação do sossego e instruções sobre ciclomotores. Além disso, os policiais militares receberam orientações integradas da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica, abordando temas como procedimentos conjuntos, primeiros socorros e isolamento de locais de crime.

A operação contará com efetivos que reforçarão o patrulhamento durante o verão, utilizando diversas modalidades como viaturas, motocicletas, quadriciclos, UTVs, embarcações e aeronaves. Essa abordagem visa ampliar a capacidade de resposta e a presença ostensiva da corporação durante toda a temporada.