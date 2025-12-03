PM do Paraná recebe novos kits de detecção de drogas para treinar cães

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) recebeu nesta terça-feira (2) novos kits avançados de detecção de drogas para o treinamento de cães policiais. Desenvolvidos pelo NAPI Segurança Pública & Ciências Forenses, os kits foram distribuídos para 15 canis da corporação em todo o estado.

Os novos equipamentos contêm substâncias sintéticas que simulam o odor de drogas como maconha e cocaína, sem oferecer riscos à saúde dos animais. Isso permite padronizar o treinamento e aumentar a eficácia na localização de entorpecentes durante operações policiais.

Segundo a professora Caroline D’Oca, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), responsável pela pesquisa, os kits foram produzidos a partir de resíduos agroindustriais, tornando-os mais sustentáveis. Com durabilidade de cerca de dois anos, os insumos garantem a continuidade do treinamento tanto para cães veteranos quanto para novos integrantes das equipes.

O capitão Marcelo Hoiser, comandante da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC), destacou a importância da parceria com o NAPI. “Esses kits, produzidos com precisão científica, representam um avanço significativo no treinamento dos nossos cães”, afirmou.

Além dos simuladores, o NAPI também realiza análises e emite laudos sobre materiais reais apreendidos, garantindo respaldo científico e jurídico para as operações policiais. Em 2025, o Sistema de Manutenção de Cães da PMPR contribuiu para a apreensão de 72 toneladas de drogas, 358 armas de fogo e mais de 4 mil munições, além da prisão de mais de mil pessoas.