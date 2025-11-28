PM do Paraná promove passeio motociclístico aberto à comunidade no domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizará um passeio motociclístico neste domingo (30) como parte das comemorações pelos seus 171 anos. O evento, aberto ao público, visa promover a integração entre a corporação e a sociedade.

A concentração dos participantes começará às 9h na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), com saída prevista para as 10h. O percurso terminará na Praça Nossa Senhora da Salete, em frente ao Palácio Iguaçu, no Centro Cívico.

No local de chegada, haverá atrações para os participantes e público em geral, incluindo apresentação da Banda XIV, food trucks com opções gastronômicas e um encontro de carros antigos.

Para participar do passeio motociclístico, é necessário fazer inscrição prévia e doar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. Os interessados em expor veículos clássicos no Encontro de Carros Antigos devem se inscrever através do Instagram @rone_classic.