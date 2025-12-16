PM apreende mil celulares em operação contra quadrilha em Londrina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu cerca de mil celulares, cinco armas e recuperou parte de uma carga roubada durante operação contra uma quadrilha suspeita de atuar em roubos a ônibus de comerciantes que viajam ao Paraguai. A ação ocorreu em uma chácara próxima ao Conjunto Eucaliptos, em Londrina, na terça-feira (16).

A operação foi realizada por equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e do Batalhão de Choque do 5º Batalhão da PMPR, com apoio do setor de inteligência do 30º Batalhão. As diligências começaram após a investigação do roubo a um ônibus registrado no dia anterior no município de Ibiporã.

Na chácara, os policiais apreenderam cinco armas de fogo, incluindo metralhadoras artesanais, pistolas e um revólver. Também foram recolhidos diversos aparelhos celulares, que serão analisados, além da recuperação de parte da carga roubada. Dois veículos encontrados na propriedade também foram apreendidos.

Todo o material foi encaminhado para as unidades competentes e será utilizado nas investigações, que seguem sob responsabilidade da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Durante a tentativa de abordagem aos suspeitos, houve confronto armado. Cinco homens foram baleados e morreram no local. Equipes do Siate e do Samu foram acionadas e constataram os óbitos.