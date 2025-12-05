PM apreende 710 kg de maconha e recupera caminhonete clonada em Umuarama

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 710,8 quilos de maconha e recuperou uma caminhonete clonada durante operação realizada nesta sexta-feira (5) em Umuarama. A ação, conduzida pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e pelo 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), faz parte da Operação CODESUL II.

A operação teve início após informações da Receita Federal sobre a circulação de um veículo suspeito na região. Ao localizar a caminhonete, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, o motorista colidiu contra postes e fugiu armado para uma área de mata, não sendo encontrado.

No interior do veículo, que apresentava sinais de clonagem, foram encontrados diversos fardos de substância análoga à maconha e um celular. A apreensão resultou em um prejuízo estimado de R$ 1,6 milhão ao crime organizado.

O veículo recuperado, a droga e os demais materiais apreendidos foram encaminhados à 7ª Subdivisão Policial da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em Umuarama, para os procedimentos legais cabíveis.

Operação CODESUL II

A Operação CODESUL II tem como objetivo ampliar a presença policial nas regiões de divisa e intensificar o combate ao crime organizado. O foco está em áreas com circulação de veículos suspeitos, transporte ilegal de mercadorias e tráfico de drogas. As equipes atuam de forma simultânea, reforçando a fiscalização em estradas, cidades próximas às fronteiras e regiões rurais utilizadas como rota por grupos criminosos.