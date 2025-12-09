PM apreende 3,5 toneladas de maconha e fuzis em operação em Icaraíma

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu cerca de 3,5 toneladas de maconha e quatro fuzis em uma operação realizada nesta terça-feira (9) em Icaraíma, no Noroeste do estado. A ação, que contou com a participação do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) e Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal (Nepom), resultou na prisão de um homem e causou um prejuízo estimado de R$ 7,3 milhões ao crime organizado.

As equipes policiais realizavam diligências em área rural próxima ao Rio Paraná quando notaram intensa movimentação de veículos e embarcações em uma propriedade. Ao se aproximarem, os agentes interromperam uma operação criminosa em andamento.

Durante as buscas, foram encontrados entorpecentes embalados para transporte, quatro fuzis calibre 7,62, uma pistola calibre 9 mm, três veículos e duas embarcações utilizados na logística do tráfico. Um homem de 22 anos, responsável pela guarda e movimentação do material ilícito, foi preso em flagrante.

O major Éldison Martins do Prado, comandante do BPFron, destacou a importância da presença das forças de segurança na região de fronteira para interromper operações de organizações criminosas e prevenir novos delitos.

Todo o material apreendido e o detido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos legais cabíveis.