PM apreende 3,5 toneladas de maconha e fuzis em operação em Icaraíma

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu cerca de 3,5 toneladas de maconha e quatro fuzis em uma operação realizada nesta terça-feira (9) em Icaraíma, no Noroeste do estado. A ação, que contou com a participação do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) e Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal (Nepom), resultou na prisão de um homem e causou um prejuízo estimado de R$ 7,3 milhões ao crime organizado.

As equipes realizavam diligências em área rural próxima ao Rio Paraná quando notaram intensa movimentação de veículos e embarcações em uma propriedade. Ao se aproximarem, os policiais interromperam uma operação criminosa em andamento.

Durante as buscas, foram encontrados entorpecentes embalados para transporte, quatro fuzis calibre 7,62 e uma pistola calibre 9 mm. Também foram apreendidos três veículos e duas embarcações utilizados na logística do tráfico de drogas e armas.

O major Éldison Martins do Prado, comandante do BPFron, destacou a importância da presença das forças de segurança na região de fronteira para interromper operações de organizações criminosas e prevenir novos delitos.

Um homem de 22 anos, que atuava na guarda e movimentação do material ilícito, foi preso em flagrante. Todo o material apreendido e o detido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos legais.