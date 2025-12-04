PM apreende 1,5 tonelada de maconha em Santa Helena, no Oeste do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu uma tonelada e meia de maconha na noite de quarta-feira (3) em Santa Helena, região Oeste do estado. A ação, realizada pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), ocorreu durante patrulhamento de rotina e faz parte das operações Protetor e Codesul II.

O entorpecente foi localizado em uma área de mata após indicação do cão farejador Ollie, que integra o pelotão de Operações com Cães. Os policiais encontraram diversos fardos da droga escondidos na vegetação. Não foi possível identificar os responsáveis pelo armazenamento do material ilícito.

Toda a droga apreendida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. O prejuízo estimado ao tráfico é de R$ 3 milhões. Esta ação ocorreu um dia após outra operação na mesma cidade, que resultou na apreensão de quase quatro toneladas de maconha e na prisão de três pessoas.

A Operação Protetor, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, visa desarticular grupos criminosos e reduzir a circulação de drogas nas regiões de fronteira. Já a Operação Codesul II busca ampliar a presença policial nas áreas de divisa e intensificar o combate ao crime organizado, com foco em rotas utilizadas para o transporte ilegal de mercadorias e tráfico de drogas.