Estudo feito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) mostrou que plásticos utilizados no Brasil podem estar causando infertilidade aos homens. Garrafas e copos descartáveis podem conter uma substância chamada Bisfenol A (BPA), que altera o desenvolvimento dos testículos. O estudo é coordenado pela bióloga e professora Glaura Scantamburlo Alves Fernandes, do Centro de Ciências Biológicas da UEL, com financiamento da Fundação Araucária – órgão do governo do estado de fomento à pesquisa.

A pesquisa aponta que que mesmo em pequenas doses o BPA estaria prejudicando a saúde masculina. “O Bisfenol A pode levar a alterações reprodutivas no ser humano. Quando este indivíduo entrar na fase de reprodução, ele pode ter um déficit de fertilidade”, relata Glaura.

Além da infertilidade masculina, a substância pode causar outros riscos à saúde, como câncer e problemas cardíacos. No Brasil, uma lei de 2012 proíbe apenas o uso deste tipo de plástico na fabricação de produtos para bebês, como mamadeiras e outros utensílios para lactentes. Nos Estados Unidos, o BPA já é proibido em todas as formas de produção.

Prevenção

A principal orientação para a população é que só sejam adquiridos produtos plásticos com a informação “Livre de BPA”. Para quem usa utensílios plásticos com Bisfenol A, a recomendação é não aquecê-lo. “A alta temperatura faz com que pequenas quantidades destes elementos sejam liberados no produto ou alimento, que fazem com que este tóxico seja consumido diretamente,” afirma a professora Glaura Scantamburlo.

Outra situação que é preciso ficar alerta é quanto ao rótulo do produto que sinaliza qual substancia foi utilizada pelas indústrias. Segundo Priscila Tsupal, representante da Câmara e do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Paraná e assessora da diretoria da Fundação Araucária, a dica é observar bem o símbolo da reciclagem.

“A lista é bem grande e é preciso estar atento às informações do rótulo. É importante observar se os números 3 ou 7 estão expostos no símbolo da reciclagem. Se estiverem, não utilize e nunca esquente alimentos no plástico”, orienta Priscila.

Dicas para diminuir o contato com o bisfenol A