Planetário móvel da Unicentro leva experiência imersiva a escolas do Paraná

O Planetário da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) tem percorrido instituições de ensino da região, proporcionando uma experiência imersiva e interativa sobre o universo. A iniciativa, que integra um projeto do Departamento de Física da instituição, utiliza um equipamento adquirido neste ano por R$ 100 mil, viabilizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

O planetário móvel já visitou colégios estaduais, participou de eventos científicos como o Paraná Faz Ciência, e atualmente atende semanalmente escolas municipais. O projeto utiliza vídeos de astronomia, tema que desperta grande interesse entre os estudantes. Novos conteúdos sobre oceanos, florestas e corpo humano serão incorporados em breve, ampliando as possibilidades educativas.

Na Escola Municipal Professor Pedro Itararé, em Guarapuava, a instalação causou impacto positivo. A aluna Júlia do Nascimento Pereira, de 10 anos, relatou: “Nunca tinha visto e gostei muito. Parecia que a gente estava realmente nos planetas”. Maria Eduarda Santos, de 11 anos, destacou: “O que mais me chamou atenção foram as imagens. Meu planeta favorito foi Júpiter”.

O projeto também se tornou um instrumento de inclusão social, alcançando comunidades com pouco acesso a experiências científicas. A iniciativa atende desde crianças até adultos, incluindo turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), promovendo o interesse pela ciência e uma melhor compreensão do universo.