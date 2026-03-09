Piloto morre em queda de avião após colidir com fio de alta tensão no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um piloto de 41 anos morreu neste domingo (8/3) após a queda de um avião em Piên, município localizado a pouco mais de 80 quilômetros de Curitiba, na Região Metropolitana. Ele pilotava uma aeronave monomotor, de pequeno porte, que caiu depois de colidir com um fio de alta tensão. A vítima foi identificada como Walter Siegel.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, apenas o piloto estava a bordo no momento do acidente. Com o impacto contra os cabos da rede elétrica, o avião acabou se partindo. Equipes de resgate foram acionadas e isolaram a área para o atendimento da ocorrência.

De acordo com informações da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o piloto havia decolado de Trombudo Central, em Santa Catarina, e seguia com destino a Piên quando ocorreu o acidente.

Nas redes sociais, o Aeroclube de Guarapuava lamentou a morte do piloto. O clube descreveu Walter Siegel como “um apaixonado pela aviação e sempre disposto a prestigiar os amigos e fortalecer nossa comunidade aeronáutica”.

A aeronave envolvida no acidente tinha prefixo PU-GCF e era um modelo Storch S500, fabricado em 2013 e com capacidade para dois ocupantes. As circunstâncias da queda ainda serão apuradas.

