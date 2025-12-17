PIB do Paraná cresce 2,9% nos três primeiros trimestres de 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná registrou crescimento de 2,9% nos três primeiros trimestres de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024, superando a média nacional de 2,4%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) nesta quarta-feira (17).

A agropecuária liderou a expansão no estado com 12,8%, seguida pelo setor de serviços com 2,4% e pela indústria com 0,3%. Em termos monetários, o setor primário gerou R$ 72 bilhões, enquanto as atividades industriais e de serviços alcançaram R$ 139 bilhões e R$ 308 bilhões, respectivamente, de janeiro a setembro de 2025.

O PIB total do Paraná, incluindo impostos, atingiu R$ 585 bilhões nos nove primeiros meses de 2025. Considerando os últimos 12 meses até setembro de 2025, o valor chegou a R$ 762 bilhões, representando 6,1% do PIB nacional, uma participação superior à proporção populacional do estado no país, que é de 5,6%.

A taxa de desemprego no Paraná ficou em 3,5% no terceiro trimestre de 2025, sendo a sexta menor do país e significativamente abaixo da média nacional de 5,6%. Este índice representa a segunda menor taxa da história do estado e a melhor para um terceiro trimestre desde o início da série histórica do IBGE em 2012.