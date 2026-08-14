Pesquisa pro Senado no Paraná revela alto índice de indecisos

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (13) uma pesquisa com as intenções de voto para as duas cadeiras de senador pelo Paraná nas eleições de 2026. A pesquisa espontânea mostra que o eleitor paranaense ainda não está engajado na corrida para o Senado. No levantamento, 71,0% disseram não saber em quem votar.
No cenário estimulado, o primeiro voto apresenta uma disputa acirrada entre quatro candidatos: Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT), Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL).
Já para a segunda cadeira, a intenção de voto diminui. Dallagnol, Curi e Barros seguem entre os mais citados, mas agora com a companhia de Dr. Rosinha (PT) e Cristina Graeml (PSD). O levantamento foi divulgado pelo potral RIC.com.br.
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
O IRG Pesquisas fez um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para primeiro e segundo votos para o Senado.
Quatro candidatos ficam empatados tecnicamente no primeiro voto
- Deltan Dallagnol (Novo): 19,6%
- Gleisi Hoffmann (PT): 19,3%
- Alexandre Curi (Republicanos): 18,0%
- Filipe Barros (PL): 16,8%
- Cristina Graeml (PSD): 6,2%
- Dr. Rosinha (PT): 4,3%
- Karen Guerreiro (Missão): 1,2%
- Joaquim do MLB (UP): 0,2%
- Marcelo Marcelino (PCO): 0,1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6,5%
- Não sabe/Não respondeu: 7,8%
Para o segundo voto, cinco candidatos são mais citados
- Dr. Rosinha (PT): 13,9%
- Deltan Dallagnol (Novo): 12,5%
- Filipe Barros (PL): 12,4%
- Alexandre Curi (Republicanos): 11,4%
- Cristina Graeml (PSD): 8,3%
- Gleisi Hoffmann (PT): 5,9%
- Karen Guerreiro (Missão): 0,9%
- Joaquim do MLB (UP): 0,5%
- Marcelo Marcelino (PCO): 0,2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 15,5%
- Não sabe/Não respondeu: 18,5%
Na pesquisa espontânea, mais de 70% disseram ainda não saber em quem votar
- Deltan Dallagnol (Novo): 7,6%
- Gleisi Hoffmann (PT): 5,7%
- Alexandre Curi (Republicanos): 3,8%
- Filipe Barros (PL): 2,8%
- Alvaro Dias (MDB): 1,6%
- Cristina Graeml (PSD): 1,5%
- Dr. Rosinha (PT): 0,6%
- Joaquim do MLB (UP):
- Flávio Arns (PSB): 0,1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%
- Não sabe/Não respondeu: 71,0%
Metodologia: 1.350 entrevistados pelo IRG Pesquisas de 8 a 12 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,67 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09301/2026.