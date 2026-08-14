Eleições

Pesquisa pro Senado no Paraná revela alto índice de indecisos

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Tribuna do Paraná
Por Diógenes Freire Feitosa - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/08/26 07h57
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Nova pesquisa de intenções de voto para as vagas do Paraná no Senado Federal

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (13) uma pesquisa com as intenções de voto para as duas cadeiras de senador pelo Paraná nas eleições de 2026. A pesquisa espontânea mostra que o eleitor paranaense ainda não está engajado na corrida para o Senado. No levantamento, 71,0% disseram não saber em quem votar.

No cenário estimulado, o primeiro voto apresenta uma disputa acirrada entre quatro candidatos: Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT), Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL).

Já para a segunda cadeira, a intenção de voto diminui. Dallagnol, Curi e Barros seguem entre os mais citados, mas agora com a companhia de Dr. Rosinha (PT) e Cristina Graeml (PSD). O levantamento foi divulgado pelo potral RIC.com.br.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O IRG Pesquisas fez um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para primeiro e segundo votos para o Senado.

Quatro candidatos ficam empatados tecnicamente no primeiro voto

  • Deltan Dallagnol (Novo): 19,6%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 19,3%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 18,0%
  • Filipe Barros (PL): 16,8%
  • Cristina Graeml (PSD): 6,2%
  • Dr. Rosinha (PT): 4,3%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1,2%
  • Joaquim do MLB (UP): 0,2%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0,1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6,5%
  • Não sabe/Não respondeu: 7,8%

Para o segundo voto, cinco candidatos são mais citados

  • Dr. Rosinha (PT): 13,9%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 12,5%
  • Filipe Barros (PL): 12,4%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 11,4%
  • Cristina Graeml (PSD): 8,3%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 5,9%
  • Karen Guerreiro (Missão): 0,9%
  • Joaquim do MLB (UP): 0,5%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0,2%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 15,5%
  • Não sabe/Não respondeu: 18,5%

Na pesquisa espontânea, mais de 70% disseram ainda não saber em quem votar

  • Deltan Dallagnol (Novo): 7,6%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 5,7%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 3,8%
  • Filipe Barros (PL): 2,8%
  • Alvaro Dias (MDB): 1,6%
  • Cristina Graeml (PSD): 1,5%
  • Dr. Rosinha (PT): 0,6%
  • Joaquim do MLB (UP):
  • Flávio Arns (PSB): 0,1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%
  • Não sabe/Não respondeu: 71,0%

Metodologia: 1.350 entrevistados pelo IRG Pesquisas de 8 a 12 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,67 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09301/2026.

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