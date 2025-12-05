Pesquisa mapeia 249 empreendimentos de turismo rural no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) divulgaram os resultados da primeira pesquisa estadual sobre turismo rural no Paraná. O levantamento mapeou 249 empreendimentos em 16 dos 18 territórios turísticos do Estado, identificando o perfil dos empreendedores, características da oferta, comportamento da demanda e oportunidades de desenvolvimento do setor.

O estudo revela que o turismo rural já é uma atividade estruturada e em expansão no Estado. Para 57,3% dos empreendimentos, o turismo é uma atividade complementar, integrada a outras práticas produtivas das propriedades. No entanto, 42,7% já têm o turismo como principal fonte de renda, evidenciando o avanço do setor como eixo econômico no meio rural.

De acordo com a pesquisa, 55% dos empreendedores possuem ensino superior e 84,7% têm origem familiar na zona rural. Além disso, 60,2% atuam no turismo há mais de três anos, indicando experiência consolidada. A maioria dos empreendimentos (82,9%) realizou melhorias recentes de infraestrutura, e 72,7% possuem CAD/PRO, um cadastro estadual para produtores rurais.

As principais atividades oferecidas pelas propriedades são alimentos e bebidas (71,5%), lazer e recreação (42,6%) e eventos (31,3%). O público predominante é composto por famílias (81,5%), casais (73,5%) e grupos de amigos (63,9%). O turismo pedagógico também tem presença significativa, com 62,7% dos empreendimentos recebendo estudantes.

A comunicação digital está consolidada no setor, com 97,6% dos empreendimentos utilizando WhatsApp e 96,4% usando redes sociais. O Instagram é a principal plataforma de divulgação, com 81,9% de uso frequente. No entanto, plataformas de reserva como Airbnb e Booking ainda são pouco exploradas, sendo utilizadas por apenas 21,8% dos empreendimentos.

A pesquisa também identificou desafios, como a falta de integração em rotas turísticas (35,3% não participam de nenhuma) e a ausência de placas turísticas (apontada por 64,7% como um problema). Além disso, foram identificadas demandas por capacitação em marketing digital (46,5%) e gestão financeira (38,6%).

Os dados coletados serão utilizados pela Setu como base para o planejamento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo rural nos territórios turísticos do Paraná. O estudo completo está disponível para consulta pública, fornecendo informações valiosas para o setor e para futuros investimentos na área.