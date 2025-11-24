Pesquisa: 84,3% dos paranaenses aprovam resposta do Estado ao tornado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma pesquisa realizada pela IRG Pesquisas revela que 84,3% dos paranaenses aprovaram a resposta do Governo do Estado ao tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu em 7 de novembro. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (24), também mostra que 92,1% dos entrevistados acompanharam as notícias sobre o desastre nos últimos dias.

Logo após o incidente, equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil do Paraná e médicos da Secretaria de Estado da Saúde foram mobilizados para atender as vítimas e garantir a segurança nas áreas mais afetadas. Nos primeiros dias, mais de 50 bombeiros foram enviados com viaturas, aeronaves e suporte técnico especializado.

Após a fase emergencial, iniciou-se o trabalho de limpeza, retirada de entulhos e recuperação das residências danificadas. O fornecimento de luz e água foi restabelecido em poucos dias. O governo estadual distribuiu 11.440 telhas para o município, permitindo a proteção estrutural da maioria das casas parcialmente danificadas.

Entre as medidas implementadas pelo Estado em menos de duas semanas, destacam-se: pagamento de R$ 1 mil para famílias em situação de vulnerabilidade social, auxílio de até R$ 50 mil para reconstrução de casas e construção de novas moradias no modelo woodframe para famílias que perderam tudo.

O governo mantém equipes na cidade para auxiliar a prefeitura nas etapas de reconstrução, incluindo uma unidade do Poupatempo para ajudar as famílias com documentação e acesso aos benefícios. Um plano de recuperação econômica de longo prazo para a cidade está sendo elaborado.

A pesquisa entrevistou 1.200 pessoas entre 17 e 19 de novembro, com margem de erro de 2,7% e grau de confiança de 95%.