Infraestrutura e Logística

Perimetral Leste é entregue em Foz do Iguaçu e libera tráfego na região

Tribuna do Paraná
AEN
- Atualizado: 11/12/25 14h07

O Governo do Paraná entregou nesta quinta-feira (11) as obras da Perimetral Leste em Foz do Iguaçu. A nova rodovia de 14,7 km conecta a BR-277 diretamente à Ponte da Integração Brasil-Paraguai, retirando o tráfego pesado de caminhões do perímetro urbano da cidade. O investimento total ultrapassou R$ 443,9 milhões, sendo R$ 86,8 milhões aplicados pelo estado.

A conclusão da obra permitirá que a Ponte da Integração seja utilizada de maneira definitiva assim que a Receita Federal e forças federais se instalarem, desafogando o fluxo na Ponte da Amizade. O trânsito na Perimetral Leste já está liberado para uso, segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Além da pavimentação, o projeto inclui duas novas aduanas para uso da Receita Federal e forças de fiscalização, e seis viadutos para organizar o fluxo de veículos. A obra também conta com iluminação cênica, adequada ao perfil turístico da cidade.

A Perimetral Leste faz parte de um conjunto de intervenções realizadas em parceria entre o estado e a Itaipu Binacional, que inclui também a construção da Ponte da Integração, a duplicação da Avenida das Cataratas e a ampliação da pista do Aeroporto Internacional.

Autoridades locais destacam que a nova via deve melhorar significativamente a mobilidade urbana e o transporte internacional na região trinacional, reduzindo a pressão sobre o trânsito urbano e fortalecendo o turismo ao diminuir as filas no acesso ao Paraguai.

