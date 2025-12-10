Aviso de Pauta

Perimetral Leste é entregue em Foz do Iguaçu, conectando BR-277 à nova ponte

Tribuna do Paraná
AEN Tai
10/12/25

A Perimetral Leste de Foz do Iguaçu será entregue nesta quinta-feira (11) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. A obra, que custou R$ 238 milhões, é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a Itaipu Binacional. Com a conclusão, a Ponte da Integração Brasil-Paraguai poderá ser utilizada definitivamente, reduzindo o tráfego na Ponte da Amizade.

A nova rodovia, com 14,7 quilômetros de extensão, liga a BR-277 à nova ponte, desviando o fluxo intenso de veículos pesados do centro de Foz do Iguaçu. O projeto incluiu a construção de duas aduanas para uso da Receita Federal e forças federais, além de seis novos viadutos.

A Perimetral Leste faz parte de um conjunto de quatro grandes intervenções realizadas em parceria entre o governo estadual e a Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu. As outras obras incluem a duplicação da Avenida das Cataratas, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, a própria Ponte da Integração e a ampliação da pista do Aeroporto Internacional da cidade.

A cerimônia de entrega está marcada para as 11 horas desta quinta-feira, no pátio de estacionamento da nova aduana Brasil-Paraguai, localizada na cabeceira da Ponte da Integração, em Foz do Iguaçu.

