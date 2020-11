As passagens de ônibus do transporte intermunicipal de passageiros serão reajustadas em 2,58% a partir da zero hora do dia 1º de dezembro. A medida abrange as linhas intermunicipais metropolitanas e rodoviárias outorgadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), órgão do governo do Paraná.

O índice do reajuste foi determinado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) e homologado pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná. O último reajuste das passagens de ônibus ocorreu em 1º de setembro de 2019. A decisão não afeta as linhas de ônibus outorgadas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec).

