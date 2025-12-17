Parque Vila Velha lança observação de pássaros em Ponta Grossa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, realizará sua primeira atividade de observação de pássaros (birdwatching) no sábado (20), das 8h15 às 12h30. O evento, com vagas limitadas a 12 participantes, percorrerá 2,7 km de trilhas e será guiado pelo especialista Fabiano Geros.

A atividade permitirá a observação de espécies raras e ameaçadas de extinção, como a patativa e o caboclinho. O custo é de R$ 89, além do ingresso do parque (entre R$ 60 e R$ 138). Não é necessário equipamento especializado para participar.

Leandro Ribas, gestor da Soul Vila Velha, empresa que administra o parque em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT), destaca que a iniciativa conecta ciência, educação ambiental e turismo de forma única, revelando uma nova perspectiva do parque aos visitantes.

O Parque Estadual de Vila Velha, criado em 1953, é um importante ponto turístico natural do Paraná, localizado a uma hora de Curitiba. As bilheterias funcionam até as 15 horas e mais informações podem ser obtidas no site oficial do parque.

Esta ação se alinha ao projeto Passarinhar Paraná, coordenado pelo IAT, que visa fomentar o uso público e o turismo nas Unidades de Conservação do estado, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e o ecoturismo consciente.