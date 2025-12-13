Parque Tecnológico do Leite é destaque em evento de inovação nos Campos Gerais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Impacta Campos Gerais 2025, evento organizado pelo Sebrae-PR, reuniu diversos atores do ecossistema regional de inovação em Ponta Grossa para discutir tendências e oportunidades em áreas estratégicas. O Parque Tecnológico do Leite, projeto anunciado pelo governo estadual em agosto, foi um dos destaques do encontro.

O vice-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ivo Mottin Demiate, apresentou detalhes sobre a estrutura de pesquisa que será montada na Castrolanda, em Castro. “Será uma estrutura de inovação, criação de riquezas e de novos negócios a partir da ciência na capital nacional do leite”, afirmou Demiate.

O projeto contará com investimento estadual de R$ 20 milhões e tem como objetivo desenvolver soluções tecnológicas para aumentar a competitividade da cadeia leiteira, especialmente para pequenos produtores. A UEPG será responsável por coordenar o espaço, que contará com equipamentos científicos avançados.

Além do Parque Tecnológico do Leite, o evento abordou outras iniciativas de inovação na região. Thiago Rodrigo da Silva, diretor de Inovação da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial, destacou a possibilidade de transferências de recursos via fundo para investimentos em inovação nos municípios.

O Impacta Campos Gerais 2025 também contou com a participação de startups, cooperativas, universidades e instituições governamentais, promovendo a integração entre os diversos atores do ecossistema de inovação regional.