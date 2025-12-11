Parceria entre Estado e AACD amplia atendimentos de reabilitação no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Xavier (CHR) em Curitiba realizou mais de 75,3 mil atendimentos de reabilitação física, auditiva e visual até novembro de 2025. O volume é resultado da parceria firmada há um ano entre o Governo do Paraná e a AACD para ampliar e aprimorar o atendimento aos pacientes.

Os atendimentos incluem consultas médicas e terapias multidisciplinares como fisioterapia aquática, fonoaudiologia e psicologia para pacientes de todo o estado. Na área cirúrgica, o CHR realizou 3.238 procedimentos até novembro, um aumento de 20,7% em relação ao mesmo período de 2024.

A parceria também possibilitou a capacitação de profissionais do CHR na sede da AACD em São Paulo, resultando na adoção de novos protocolos e práticas como a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) e o Plano Terapêutico Singular (PTS). Essas mudanças permitiram uma abordagem mais personalizada no tratamento dos pacientes.

Um dos beneficiados pela melhoria no atendimento foi Plínio Biscaia, de 29 anos, que sofreu um grave acidente de trabalho em 2023. Após cirurgia e internação, ele iniciou tratamento no CHR, onde recuperou parte da mobilidade, evoluindo do uso de cadeira de rodas para andador.

O governo também anunciou a construção do Complexo de Reabilitação Silvio Santos, com investimento de R$ 65 milhões. A nova unidade unificará serviços existentes e oferecerá novos, como ambulatório de marcha e oficina ortopédica, além de um novo centro cirúrgico para ampliar a oferta de procedimentos.