O número de mortes é incerto. Muitas vítimas foram, simplesmente, enterradas como indigentes. Poucos são os registros oficiais sobre as mais de uma centena de mortes que assombraram a então Colônia Paranavaí no final dos anos 40 até a primeira metade da década de 50. Às vezes, a família do morto sequer recebia o registro de óbito. Em alguns casos, a única informação do obituário era de que a causa da morte era “desconhecida”.

A cada dia, estima-se que pelo menos um assassinato era registrado na cidade. Jagunços fortemente armados e violentos transformaram Paranavaí na “Capital do Crime”, como passou a ser conhecida em todo o estado.

De um lado estavam os posseiros, que desejavam manter suas posses de terras. De outro, grileiros interessados em expandir suas áreas. Muitos jagunços foram contratados para ameaçar, espancar, incendiar casas, matar animais e destruir as colheitas. Segundo o historiador e pesquisador Maurílio Rompatto, a violência na região “esteve diretamente vinculada ao modelo de ocupação territorial adotado no Noroeste do Paraná, caracterizado pela sobreposição de títulos, favorecimentos políticos, fragilidade institucional e disputas pelo controle da terra”.

Toda essa onda de criminalidade teve origem no desejo do então interventor do estado, Manoel Ribas, alinhado à política da Marcha para Oeste, implementada por Getúlio Vargas no Estado Novo. Nesse contexto, no começo da década de 40, iniciou-se a demarcação da Colônia Paranavaí – a localidade foi elevada a município apenas em 1952. “Inicialmente, o Estado distribuiu terras devolutas a migrantes de diferentes regiões do país, permitindo a aquisição por posse a valores simbólicos e reconhecendo ocupações já existentes, com o objetivo de atrair pequenos proprietários e trabalhadores rurais”, explica Rompatto.

No entanto, com a eleição de Moysés Lupion em 1947, a situação mudou. As terras da Colônia Paranavaí passaram a ser concedidas a companhias privadas de colonização, que promoveram o loteamento, a venda e, em muitos casos, a especulação imobiliária. Muitas dessas terras, contudo, já estavam ocupadas e desbravadas por posseiros, que passaram a ser classificados como “intrusos”. Jagunços visavam expulsar os posseiros, favorecendo interesses privados ligados a grupos politicamente influentes. A terra “prometida” para muitos transformou-se em um cenário de disputas e mortes.

Durante seu governo, Lupion facilitava, segundo o historiador, a posse ilegal de grandes extensões de terra por poderosos grupos econômicos em troca de apoio político e financeiro. “Assim, o próprio Estado do Paraná, através de seus governantes, acabava legitimando enormes fraudes fundiárias, ampliando a concentração de terras e fortalecendo interesses privados sobre o território”, escreve Rompatto.

Casos de violência

Nesse cenário de mortes, o chamado Caso De Sordi, ocorrido em 1948, chama atenção. Alcides De Sordi era uma jovem liderança política que denunciava irregularidades na administração fundiária e foi assassinado com a participação do capitão Telmo Ribeiro, que comandava o partido governista na cidade e tinha estreitas ligações com o governador Lupion.

Foram constatadas várias irregularidades na distribuição de terras na Colônia Paranavaí que favoreceram aliados políticos de Moysés Lupion e dificultaram o acesso dos pequenos colonos à propriedade. Chegaram a aumentar o preço do alqueire, além de ter sido ocultada uma gleba para beneficiar correligionários do governo. Diante dessas práticas, De Sordi mobilizou os colonos e liderou um abaixo-assinado encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado.

A mobilização dos colonos teria motivado a decisão de assassinar Alcides De Sordi. Telmo Ribeiro já havia ameaçado o líder publicamente. A primeira tentativa de emboscada, atribuída ao jagunço Frutuoso Joaquim de Salles, no entanto, fracassou.

Em 12 de outubro de 1948, De Sordi foi chamado à delegacia, onde teria sido pressionado a abandonar a política. Ao deixar o local, foi atingido por sete disparos pelas costas, três deles na nuca, morrendo instantaneamente. Após o crime, Telmo Ribeiro, Oscar Camargo e Alberto Ginester fugiram de automóvel. “O episódio simboliza a fragilidade institucional do distrito recém-criado e o uso da força como mecanismo de silenciamento”, ressalta o historiador.

De acordo com o autor Valdery dos Santos, após a morte de De Sordi, seus simpatizantes organizaram um grupo armado, chamado “Capa Preta”, em busca de vingança. Mas Telmo Ribeiro fugiu, foi processado e condenado a 12 anos de prisão. Mas permaneceu na cadeia por menos de um mês. “Foi solto ante as regalias de amigo do governador Moysés Lupion, cuja generosidade influenciou na absolvição definitiva do assassino, no dia 10 de março de 1950”, escreveu.

Ceifador

O jornalista David Arioch, autor de artigos sobre o tema, relata que um dos personagens mais aterrorizantes nessa época é o migrante paulista João Pires que atuou como jagunço. “Pioneiros contam que Pires era um ceifador de vidas, carregava ‘nas costas’ dezenas de mortes, todas motivadas por posses de terras”. Ele era famoso pelo requinte de crueldade com o qual tratava suas vítimas.

“Ao migrante paulista, não interessava se eram jovens, velhos ou mulheres que viviam nas propriedades que era encarregado de grilar. Se a pessoa resistisse em desocupar a área, Pires ‘passava fogo’ em toda a família, sem deixar sobreviventes. O migrante conquistou fortuna ao prestar serviços para fazendeiros”, escreveu Arioch. Pires chegou a se tornar proprietário de uma fazenda conhecida como Derrubada Grande, que mais tarde recebeu o nome de Guaritá e depois Nova Aliança do Ivaí.

Até que em certo dia, ele mesmo caiu em uma emboscada e foi atingido com inúmeros tiros. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Porecatu

Vale destacar que Paranavaí não foi um caso isolado na gestão de Moysés Lupion. Um dos episódios mais emblemáticos desse mesmo período foi a Guerrilha de Porecatu, também no Norte do Paraná, onde o uso de jagunços a serviço da grilagem serviu de estopim para um levante armado de posseiros.

Paranavaí dos anos 1950. Foto: Arquivo Pessoal / Restaurada com IA