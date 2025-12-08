Paranaguá sedia reunião regional dos Conselhos de Segurança do Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cidade de Paranaguá recebeu nesta segunda-feira (8) a reunião regional dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs) do Litoral paranaense. O evento, organizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), faz parte da programação da Missão Paraná IV, que percorre a região litorânea ao longo desta semana.

O encontro reuniu representantes de órgãos estaduais e municipais de segurança, lideranças comunitárias e integrantes dos conselhos. O objetivo foi discutir demandas específicas da região e fortalecer a atuação conjunta entre Estado e sociedade civil na área de segurança pública.

Durante a reunião, os participantes compartilharam experiências, levantaram necessidades e discutiram soluções práticas para desafios enfrentados pelos municípios litorâneos. O debate enfatizou a importância do envolvimento dos moradores, que conhecem a realidade local e podem colaborar com informações relevantes.

O coronel Chehade Elias Geha, chefe do Centro Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (CECONSEG), destacou o papel estratégico dos conselhos: “Estamos visitando todos os municípios do Litoral para fortalecer os CONSEGs ativos e apoiar aqueles que precisam retomar suas atividades. Nosso objetivo é mostrar o quanto esses conselhos são essenciais para a solução dos problemas locais”.

A Missão Paraná IV prossegue até sexta-feira (12), com atividades em Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos e ilhas da região. A programação inclui reuniões de CONSEGs, palestras e ações de aproximação entre as forças de segurança e as comunidades locais.