Segurança Pública

Paranaguá sedia reunião regional dos Conselhos de Segurança do Litoral

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 08/12/25 18h07

A cidade de Paranaguá recebeu nesta segunda-feira (8) a reunião regional dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs) do Litoral paranaense. O evento, organizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), faz parte da programação da Missão Paraná IV, que percorre a região litorânea ao longo desta semana.

O encontro reuniu representantes de órgãos estaduais e municipais de segurança, lideranças comunitárias e integrantes dos conselhos. O objetivo foi discutir demandas específicas da região e fortalecer a atuação conjunta entre Estado e sociedade civil na área de segurança pública.

Durante a reunião, os participantes compartilharam experiências, levantaram necessidades e discutiram soluções práticas para desafios enfrentados pelos municípios litorâneos. O debate enfatizou a importância do envolvimento dos moradores, que conhecem a realidade local e podem colaborar com informações relevantes.

O coronel Chehade Elias Geha, chefe do Centro Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (CECONSEG), destacou o papel estratégico dos conselhos: “Estamos visitando todos os municípios do Litoral para fortalecer os CONSEGs ativos e apoiar aqueles que precisam retomar suas atividades. Nosso objetivo é mostrar o quanto esses conselhos são essenciais para a solução dos problemas locais”.

A Missão Paraná IV prossegue até sexta-feira (12), com atividades em Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos e ilhas da região. A programação inclui reuniões de CONSEGs, palestras e ações de aproximação entre as forças de segurança e as comunidades locais.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.