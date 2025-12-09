Paranaense crava 15 números da Lotofácil 3557 e ganha mais de meio milhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um paranaense sortudo da cidade de Londrina acertou na mosca os 15 números da Lotofácil 3557, sorteada na noite desta segunda-feira (08/12), e vai embolsar nada menos que R$ 558.208,90. Dá pra comprar muito pastel na feira, hein?

Os números sorteados que mudaram a vida do londrinense foram: 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.

O prêmio total de R$ 1,8 milhão foi dividido entre três apostas vencedoras do país, e uma delas saiu justamente para o Paraná. E olha que legal: a aposta foi simples, daquelas que a gente faz correndo na lotérica, custando apenas R$ 3,00. Três reais viraram mais de meio milhão! Essa é só pros antigos mesmo.

O bilhete premiado foi registrado na Lotérica Souza Naves, uma das mais tradicionais de Londrina. Sem bolão, sem combinação maluca, sem aquelas estratégias que o tio do WhatsApp sempre manda. Foi na simplicidade mesmo que o paranaense deixou o sorriso escapar.

E aí, vai tentar a sorte também? Tem mais uma chance hoje mesmo, terça-feira (09/12). A Lotofácil realiza novo sorteio com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. É só escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis, pagar R$ 3,00 pela aposta mínima e torcer. As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer lotérica, pelo app ou site oficial da Caixa.

Pelo visto, a sorte anda passando pelo Paraná. E quem sabe não é você o próximo a engordar a conta bancária com uma aposta de poucos reais?

