O Paraná contabilizou mais 30 mortes causadas pelo coronavírus nesta segunda-feira (5) – 15 homens e 15 mulheres, com idades variando de 23 a 93 anos. Eram residentes de Ponta Grossa (5), Colombo (3), Araucária (2), Cascavel (2), Curitiba (2), Foz do Iguaçu (2), Toledo (2) e, um caso em cada um dos seguintes municípios: Castro, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Imbituva, Ivaiporã, Jaguariaíva, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Marmeleiro, Mauá da Serra, Piraquara e Pontal do Paraná. Com isso, o número de óbitos relacionados à pandemia chegou a 4.575.

Já os novos casos de coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) são 370, elevando as ocorrências da doença para 182.853 desde março. O Paraná tem 135.739 pessoas consideradas recuperadas da covid-19, enquanto 5.184 aguardam resultados de testes para confirmar a infecção.

Das 1.080 UTIs SUS adulto exclusivas para a nova doença, 672 estão ocupadas – 62%. O número de internados com suspeita ou diagnóstico de Covid-19, nas redes pública e privada, e em todos os tipos de leitos, é atualmente de 1.721. Como comparação, na segunda-feira anterior, dia 28/9, eram 1.905 – 184 a menos, ou seja, pouco mais de 10% a menos.