Paraná usa tecnologia para reduzir feminicídio e violência contra mulher

O Governo do Paraná, em parceria com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, implementou o projeto de Monitoração Eletrônica Simultânea (MES) para proteger mulheres com medidas protetivas ativas. O sistema monitora agressores para evitar que se aproximem de suas vítimas, utilizando tornozeleiras eletrônicas e smartphones.

O projeto-piloto, iniciado em setembro em Curitiba, deve ser expandido para o interior do estado no próximo ano. O sistema funciona com uma tornozeleira no agressor, monitorada pelo Departamento de Polícia Penal, e um smartphone para a vítima, que recebe alertas caso o agressor se aproxime.

A Justiça determina dois raios de proteção: o de advertência (geralmente 1 km) e o de exclusão (500 metros). Se o agressor entrar no raio de advertência, recebe avisos para se afastar. A vítima é notificada e recebe a localização do agressor para buscar proteção. Se o raio de exclusão for ultrapassado, a Polícia Militar é acionada imediatamente.

Além do MES, a Secretaria da Segurança Pública está desenvolvendo um Algoritmo de Revitimização de Violência Doméstica. Esta ferramenta de inteligência artificial analisará mais de 15 milhões de informações de boletins de ocorrência para mapear probabilidades de novas agressões, visando ações preventivas mais eficazes.

As autoridades envolvidas ressaltam a importância da integração entre os órgãos públicos e a sociedade para prevenir novos casos de feminicídio e violência contra a mulher. Elas também orientam as vítimas a procurarem ajuda sempre que se sentirem ameaçadas ou ofendidas.