A economia do Paraná utiliza, em média, 41 litros de água para gerar cada R$ 1 em riqueza. O volume é menor que o registrado na média brasileira (47 litros) e na Região Sul (66 litros).

Estudo inédito do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) mostra que agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura concentram 95,6% do volume de água efetivamente utilizado no Estado. A falta de chuva ameaça a produção e pode afetar diferentes setores da economia.

Divulgado em novembro, o levantamento das Contas Econômicas Ambientais da Água (CEAA) relaciona os recursos hídricos às atividades econômicas. O trabalho utiliza dados de 2019 e segue metodologia internacional recomendada pelas Nações Unidas. Até então, esse tipo de contabilidade era produzido apenas em escala nacional pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Segundo o diretor de Estatísticas do Ipardes, Marcelo Antônio, soja e milho estão entre as principais culturas responsáveis pelo consumo de água no Paraná. O predomínio da agricultura de sequeiro, que utiliza principalmente a água das chuvas, ajuda a explicar o indicador estadual. A geração de energia elétrica também influencia o resultado.

Estiagem pode elevar custos e preços

A falta de chuva pode comprometer a produtividade agrícola e provocar efeitos em outras atividades que dependem das matérias-primas do campo. De acordo com o presidente do Sistema Faep, Ágide Eduardo Meneguette, soja, milho, trigo e feijão dependem da regularidade das precipitações. A estiagem em fases críticas do desenvolvimento das plantas pode comprometer as safras.

Na soja, a falta de água pode provocar abortamento de flores e vagens e reduzir o peso dos grãos. Na pecuária, prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens.

A quebra de safra reduz o faturamento dos produtores que já investiram no cultivo. Além disso, a menor oferta de produtos agrícolas e pecuários pode pressionar os preços, afirma Meneguette.

A redução da produção de soja e milho também pode encarecer as rações utilizadas na criação de frangos e suínos. “Com o aumento do preço das rações, os produtores terão maior custo de produção, que deverá ser repassado para o consumidor” explica Marcelo Antônio.

A estiagem também pode afetar a geração de energia elétrica. Conforme o diretor do Ipardes, períodos prolongados sem chuva podem reduzir a produção agrícola e a geração de energia pela Companhia Paranaense de Energia (Copel) e pela Itaipu.

Agropecuária concentra consumo de água

Cerca de 92% do volume de água retirado no Paraná em 2019 corresponde ao uso não consuntivo, quando a água é utilizada sem ser consumida ou retirada permanentemente do corpo hídrico.

O uso consuntivo, em que a água é retirada de rios, lagos ou aquíferos e não retorna integralmente à fonte, somou aproximadamente 32 mil hectômetros cúbicos. Desse total, 95,6% correspondem à agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. O saneamento básico representa 2,6%, e as indústrias de transformação e construção, 1,7%.

Segundo a Faep, 97,8% da água utilizada pela agropecuária em 2019 teve origem na água armazenada no solo, principalmente das chuvas. O percentual, portanto, não significa que toda essa água seja captada diretamente de rios e reservatórios, mas evidencia a dependência da produção em relação às precipitações e à capacidade de armazenamento do solo.

“Os recursos hídricos precisam ser reconhecidos não apenas como um recurso ambiental, mas também como um insumo essencial à produção agropecuária e à competitividade do agronegócio paranaense”, afirma Meneguette.

Curitiba e Oeste do Paraná exigem atenção

O Instituto Água e Terra (IAT) aponta que o risco de escassez hídrica varia de acordo com a região, a época do ano e a concentração de usuários nas bacias hidrográficas. Em Curitiba e na Região Metropolitana, a principal pressão vem da demanda por abastecimento público. Já no Oeste, especialmente em Toledo e Cascavel, a concentração de usuários ligados à agropecuária exige atenção.

Para autorizar o uso da água, o IAT considera cenários de menor disponibilidade hídrica. Um dos parâmetros utilizados é a vazão Q95, que corresponde ao volume de água igualado ou superado em 95% do tempo. O critério ajuda a definir os limites de uso dos mananciais mesmo em períodos mais críticos. Quando há escassez, o órgão pode estabelecer restrições temporárias. A legislação estadual determina prioridade para o consumo humano e a dessedentação de animais.

No planejamento de longo prazo, o Estado desenvolve o Programa de Segurança Hídrica do Paraná, em parceria com o Banco Mundial, e atualiza os Planos de Bacia dos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas. Os documentos devem identificar áreas vulneráveis e orientar investimentos.

No campo, a Faep destaca medidas para diminuir os efeitos da irregularidade das chuvas, como plantio direto, terraceamento, manejo adequado das pastagens e irrigação com dimensionamento técnico. A entidade também cita programas estaduais voltados à segurança hídrica na agricultura, como o Irriga Paraná e o Programa Estadual de Segurança Hídrica na Agricultura.