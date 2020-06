Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta segunda-feira (8), informa que o Paraná soma 7.031 casos de coronavírus e 243 mortes em consequência da doença. Houve aumento de 134 confirmações e 6 óbitos nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em todo o estado é de 47%, o que corresponde a 307 vagas ocupadas. Seguem em investigação 2.109 casos suspeitos, enquanto 36.781 testes foram descartados. Já se recuperaram da Covid-19 2.558 paranaenses.

Em relação às novas mortes, entraram para as estatísticas de vítimas um homem de 81 anos, de Rolândia, que faleceu na quarta-feira (3); outro homem residia em Curitiba, tinha 85 anos, e foi a óbito na sexta-feira (5). Duas mulheres morreram no sábado (6): uma, de 81 anos, residia em Maringá; a outra, de 50, era moradora de Araucária. No domingo (7), morreram outras duas mulheres que residiam em Londrina, uma tinha 86 e outra 47 anos. Além disso, a Sesa contabiliza os casos envolvendo moradores de outros estados que tiveram a doença em solo paranaense. São 90 ocorrências e 7 óbitos. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

