Paraná treina 500 profissionais para emergências com múltiplas vítimas

Cerca de 500 profissionais da área de saúde e segurança participaram de uma capacitação para gerenciamento de emergências com múltiplas vítimas no Norte do Paraná. O evento, realizado nesta quinta-feira (27) em Mauá da Serra, foi promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) através da 16ª Regional de Apucarana.

A III Capacitação Regional para Gerenciamento de Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMUV) focou em cenários complexos de resposta emergencial, incluindo riscos tóxicos, inflamáveis e contaminações. O treinamento envolveu palestras sobre protocolos de resposta, métodos de triagem e fluxos de regulação.

O ponto alto da capacitação foi uma simulação realística de um acidente próximo à BR-376. Foram utilizados um helicóptero, 15 ambulâncias, um ônibus, três caminhões, sete veículos de apoio e um carro, envolvendo 33 vítimas simuladas.

César Neves, diretor-geral da Sesa, destacou a importância da atualização constante das equipes: “O objetivo é mitigar danos e salvar vidas em situações de emergência e catástrofes. É um esforço estadual de qualificação contínua.”

A atividade faz parte do programa de aperfeiçoamento contínuo promovido pela Diretoria de Atenção e Vigilância (DAV), Coordenação de Atenção às Urgências (COAS) e Gerência de Atenção às Urgências (GAU) do estado.

Vívian Carvalho, cirurgiã dentista que participou da simulação como vítima, ressaltou o impacto da experiência: “Essa experiência traz a importância da capacitação profissional. É uma grande alegria receber toda essa equipe com conhecimento de causa.”