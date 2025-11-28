Paraná treina 500 profissionais para emergências com múltiplas vítimas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 500 profissionais da região Norte do Paraná participaram de uma capacitação para gerenciamento de emergências com múltiplas vítimas e riscos ambientais nesta quinta-feira (27) em Mauá da Serra. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), focou em ocorrências envolvendo o transporte de cargas perigosas.

A III Capacitação Regional para Gerenciamento de Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMUV) abordou cenários complexos de resposta emergencial, incluindo riscos tóxicos, inflamáveis e contaminações. O treinamento contou com palestras sobre protocolos de resposta, métodos de triagem, fluxos de regulação e inovações em urgências.

O ponto alto da capacitação foi uma simulação realística de um acidente próximo à BR-376. Foram utilizados um helicóptero, 15 ambulâncias, um ônibus, três caminhões, sete veículos de apoio e um carro, envolvendo 33 vítimas fictícias.

Beto Preto, secretário estadual da Saúde, destacou que o objetivo é fortalecer a operação e integração entre serviços de emergência como Samu, Siate, Vigilância em Saúde, Corpo de Bombeiros e PRF. César Neves, diretor-geral da Sesa, ressaltou a importância da atualização constante das equipes para mitigar danos e salvar vidas em situações de emergência e catástrofes.

A atividade faz parte do programa de aperfeiçoamento contínuo promovido pela Diretoria de Atenção e Vigilância (DAV), Coordenação de Atenção às Urgências (COAS) e Gerência de Atenção às Urgências (GAU) do estado.