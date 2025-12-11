Paraná testa Passaporte Veicular Digital com mil veículos tokenizados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná inicia um projeto inovador na área de mobilidade e tecnologia: o Passaporte Veicular Digital. O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) conduzem a iniciativa, que tokenizará mil veículos para testar como a tecnologia blockchain pode transformar a relação do cidadão com seu automóvel.

O Passaporte Veicular Digital funcionará como uma identidade eletrônica do veículo, registrada em blockchain. Ele reunirá dados desde informações de fábrica até histórico de revisões, quilometragem, seguros, financiamentos, ocorrências e transferências. Cada carro receberá um token único, vinculado ao número do chassi, permitindo o rastreamento seguro e imutável das informações ao longo da vida útil do automóvel.

A implantação do projeto-piloto ocorrerá em 120 dias, começando pelo desenvolvimento do sistema de armazenamento de dados, portais de consulta e testes de segurança. Após ajustes finais, iniciará a operação assistida com mil veículos paranaenses já tokenizados.

Wellington Vechiatto, gestor do projeto e gerente do Centro de Tecnologia de Materiais do Tecpar, explica: “Nos primeiros 120 dias, incluiremos todas as informações da base de dados do Detran-PR referentes a esses veículos na tecnologia blockchain”. Um Comitê Gestor acompanhará o processo, reunindo-se quinzenalmente para validar marcos e entregas.

Concluída a fase-piloto e validados os indicadores de desempenho, o projeto poderá ser ampliado para toda a frota do Paraná. Eduardo Marafon, diretor-presidente do Tecpar, prevê: “A intenção é implantar o projeto até o final de 2026, com a meta de inserir toda a frota do estado neste banco de dados em cinco anos”.

A segurança e a transparência são centrais na iniciativa. Baseada em blockchain, a solução garante que as informações não possam ser alteradas indevidamente, reduzindo fraudes. O projeto já nasce alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com controle rigoroso de acessos.

Santin Roveda, presidente do Detran-PR, destaca os benefícios para o cidadão: processos mais simples, menos burocracia, mais agilidade nas transferências e confiança no acesso a informações autênticas sobre o próprio veículo. “Este projeto coloca o Paraná entre os estados mais avançados do mundo na adoção de blockchain aplicada ao setor automotivo”, afirma.